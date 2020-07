Trasporto aereo: United e American Airlines sospendono voli per Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Airlines ha prorogato la sospensione dei voli da e verso Hong Kong, mentre American Airlines ha annullato i piani per riprendere i servizi da Dallas Fort Worth. Secondo la stampa internazionale, la scelta è stata motivata dai nuovi protocolli adottati dalle autorità della ex colonia britannica, che prevedono test per il coronavirus per gli equipaggi degli aerei in arrivo nell'hub finanziario asiatico. A partire dall'8 luglio, Hong Kong ha aggiornato le misure di prevenzione e controllo per la Covid-19, richiedendo a tutti i membri degli equipaggi dei velivoli che arrivano all'aeroporto della città, di fornire campioni di saliva in una struttura governativa nelle vicinanze all'aeroporto. "Il volo UA877 è stato cancellato a causa delle recenti modifiche al protocollo presso l'aeroporto di Hong Kong e i voli United da e per la città sono sospesi almeno fino al 10 luglio in direzione ovest, così come i voli di ritorno", ha riferito American tramite un comunicato stampa. "Attualmente stiamo valutando in che modo ciò influirà sulle nostre operazioni future", ha specificato la compagnia aerea. I voli in programma domani, 10 luglio, dovevano essere le prime operazioni commerciali di entrambe le compagnie aeree verso la città dalla sospensione dei servizi, all'inizio di febbraio.(Nys)