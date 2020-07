Libia: Gargash all'Onu, la soluzione politica è l'unica via d'uscita alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha affermato che la posizione di Abu Dhabi nei confronti della crisi libica si basa sulla necessità di raggiungere una soluzione politica come unica via d'uscita per risolvere la crisi. "Il cessate il fuoco e l'avvio di un dialogo politico sono l'unico modo per porre fine al controllo della milizia su vaste aree del territorio libico", ha aggiunto Gargash nel suo discorso alla sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla Libia. Gargash ha aggiunto: "Siamo molto preoccupati per le minacce alla sicurezza della regione a seguito dei continui interventi esterni in Libia", annunciando il benvenuto di Abu Dhabi all'iniziativa egiziana (Dichiarazione del Cairo) e gli sforzi dei paesi vicini della Libia per riprendere il processo politico e risolvere la crisi.(Res)