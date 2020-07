Imprese: Standard Ethics conferma rating a Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "E" ad Actividades de Construcción y Servicios (Acs). La società, si legge in una nota, fa parte dello Se Spanish Index. Acs è una società di ingegneria che costruisce infrastrutture civili e industriali. Si occupa inoltre dello sviluppo di concessioni edilizie, di servizi industriali e ambientali. L'azienda spagnola ha intrapreso, in ambito sociale e ambientale, alcune politiche di Sostenibilità allineate alle principali indicazioni internazionali in materia ed ha adottato un adeguato sistema di rendicontazione extra-finanziaria. Viceversa, si intravedono margini di miglioramento nel sistema di corporate governance e nelle possibili implementazioni a tutela degli azionisti di minoranza. (Com)