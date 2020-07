Per la prima volta da un decennio, in Giappone aumentano le bancarotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bancarotte di aziende giapponesi sono aumentate nel primo semestre del 2020 per la prima volta da 11 anni, anche a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito con particolare durezza ristoranti e alberghi. Lo certificano i dati elaborati dalla società di analisi Tokyo Shoko Research, che ha contato un totale di 4.001 bancarotte nei sei mesi sino alla fine dello scorso giugno, un aumento dello 0,2 per cento rispetto allo scorso anno. Secondo Shoko Research, la pandemia è stata direttamente responsabile di 240 fallimenti aziendali: “Anche se il coronavirus è una delle cause dell’aumento delle bancarotte, la maggior parte di esse può essere attribuita all’aumento del costo del lavoro e al rincaro della tassazione sul valore aggiunto scattato lo scorso ottobre”, ha dichiarato un portavoce della società di analisi citato dal quotidiano “Asahi”.L’emissione di prestiti da parte delle banche e delle cooperative di credito giapponesi è aumentata del 6,2 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, toccando la cifra record di 570.100 miliardi di yen (5,3 miliardi di dollari). Lo attestano i dati pubblicati oggi, 8 luglio, dalla Banca del Giappone (Boj). A maggio l’emissione di credito era già aumentata del 4,8 per cento annuo. Le aziende giapponesi continuano ad accumulare capitale per premunirsi dagli effetti della pandemia di coronavirus: i depositi totali, inclusi i certificati di deposito, sono aumentati dell’8 per cento su base annua a 786.100 miliardi di yen, proprio per effetto dell’aumento dei depositi da parte di aziende, famiglie ed entità pubbliche.La crisi di liquidità causata dalla pandemia di coronavirus ha comportato un crollo delle operazioni di riacquisto del capitale azionario da parte delle aziende giapponesi: le operazioni di tale tipologia acquistate nel periodo compreso tra aprile e giugno sono calate del 78 per cento annuo, a 896,1 miliardi di yen (8,3 miliardi di dollari), secondo i dati aggregati raccolti dal quotidiano economico “Nikkei”. In tutto, le operazioni di riacquisto del capitale proprio annunciato dalle aziende giapponesi sono state 146 a partire dallo scorso aprile, circa la metà rispetto a quelle effettuate nel medesimo periodo dello scorso anno. Il totale dei riacquisti azionari da parte delle aziende giapponesi è ammontato nel 2019 a 7.800 miliardi di yen, il dato più elevato dalla crisi finanziaria globale del 2008. Secondo Ukyo Haraguchi, esperto di strategia finanziaria presso Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities, quest’anno la cifra complessiva potrebbe non superare un terzo di quella dello scorso anno.La fiducia delle grandi aziende manifatturiere del Giappone è crollata ai minimi da oltre un decennio, per effetto delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Lo attesta il periodico sondaggio Tankan pubblicato dalla Banca del Giappone il primo luglio. Il sondaggio, effettuato su base trimestrale, misura la fiducia di attori economici in settori quali l’elettronica e l’automotive; l’indice è scivolato a meno 34 rispetto a meno 8 di marzo, contro una previsione di meno 31 punti formulata da “Kyodo”; il dato è il peggiore da giugno 2009. La pandemia di coronavirus ha costretto numerose aziende giapponesi a sospendere la produzione, per effetto del blocco delle catene di fornitura e del calo della domanda di prodotti. Tutti e 16 i sondaggi interessati dalla rilevazione hanno registrato un calo; l’automotive, in particolare, ha registrato un crollo di 55 punti, a meno 72 nel mese di giugno. A maggio la produzione degli otto maggiori costruttori di automobili è crollata del 61,8 per cento annuo ad appena 287.502 autoveicoli.La spesa delle famiglie giapponesi è crollata del 16,2 per cento a maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel paese ieri, 7 luglio. Al dato, che segna la peggiore contrazione dall’avvio dell’attuale serie statistica, nel 2001, hanno contribuito le misure di distanziamento sociale sollecitate dalle autorità per limitare i contagi di coronavirus. Il dato è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti, che prevedevano per il mese di maggio una contrazione dei consumi familiari nell’ordine del 12,2 per cento. Ad aprile il calo dei consumi era stato dell’11 per cento. Gli economisti giapponesi prevedono per i prossimi mesi una ripresa dei consumi fragile: le famiglie saranno riluttanti ad alleggerire i cordoni della borsa a causa dell’incertezza economica che grava sul paese e a livello internazionale. La Banca del Giappone (Boj) pare comunque intenzionata a confermare la previsione di un ritorno del paese alla crescita alla fine del 2020.La produzione industriale del Giappone è calata dell’8,4 per cento su base annua nel mese di maggio, ai minimi dal 2013, quando il governo di quel paese ha iniziato a stilare dati comparabili. Lo certificano le statistiche aggiornate pubblicate dal ministero delle Finanze giapponese. Il brusco calo della produzione evidenzia gli effetti della pandemia di coronavirus sulla domanda internazionale e domestica, e sulla tenuta delle catene di fornitura internazionali.Il governo del Giappone ha presentato alla fine di giugno la bozza di una nuova strategia di crescita per l’economia colpita dalla pandemia di coronavirus, che ha al centro i pagamenti elettronici e una ulteriore flessibilizzazione delle modalità di lavoro. Un pilastro della strategia è l’eliminazione dei tassi di trasferimento inter-bancari, ritenuti un freno all’impiego delle transazioni elettroniche da parte delle attività produttive. Le commissioni applicate in Giappone ai trasferimenti inter-bancari non cambiano da circa quattro decenni: una sensibile riduzione di tali tariffe si tradurrebbe in un incentivo ad utilizzare metodi di pagamento alternativi al contante. Il governo del premier Shnzo Abe ha già studiato un sistema di sconti a punti per incoraggiare i consumatori giapponesi ad utilizzare il pagamenti digitali, e in parte per mitigare gli effetti negativi dell’aumento della tassazione sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento, ad ottobre dello scorso anno. Il governo intende anche promuovere in pianta stabile stili di lavoro alternativi come il telelavoro e le occupazioni multiple, sia per flessibilizzare l’impiego, sia per aumentarne l’accessibilità, ad esempio alle donne con figli. Il governo giapponese intende introdurre sistemi per potenziare le capacità delle aziende di monitorare l’attività dei dipendenti a distanza.Gli introiti fiscali complessivi dello Stato giapponese sono calati lo scorso anno fiscale a 58.400 miliardi di yen (543 miliardi di dollari), in calo rispetto al precedente anno fiscale per la prima volta da tre anni a questa parte. Il dato è inferiore alle attese iniziali del governo, che si aspettava per lo scorso anno entrate superiori a 60mila miliardi di yen. La causa della contrazione delle entrate fiscali va individuata nella pandemia di coronavirus, che ha assestato un durissimo colpo all’economia nazionale – specie a settori particolarmente dinamici, come il turismo – all’inizio del 2020 (l’anno fiscale giapponese chiude a marzo). Ad abbassare le entrate fiscali ha contribuito anche una politica del governo che garantisce alle aziende una esenzione di un anno dalla maggior parte degli adempimenti fiscali, una misura concepita per aiutare l’economia a superare l’emergenza causata dal coronavirus. Il governo giapponese ha aumentato l’imposta sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento lo scorso ottobre, ma tale incremento non è bastato a compensare le minori entrate generate dalla tassazione sulle aziende. (Res)