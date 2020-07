Libia: Al-Mismari, ci aspettiamo un attacco turco in qualsiasi momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed Al-Mismari, ha affermato che le forze di Khalifa Haftar "si aspettano un attacco turco in qualsiasi momento". Le forze libiche faranno "tutto il necessario per scoraggiare qualsiasi attacco", ha precisato l’ufficiale. Nelle dichiarazioni della stampa, Al-Mismari ha dichiarato: "Abbiamo le prove che la Turchia sta andando verso la battaglia decisiva, ovvero la battaglia di Sirte e Al-Jufra". "Non ci sono indicazioni dall'altra parte sull'accettazione di un cessate il fuoco e sull'andamento dei negoziati", ha aggiunto. "Le operazioni militari che stiamo effettuando sono operazioni difensive, volte a impedire le manovre nemiche e l’avanzata verso le nostre posizioni", ha aggiunto l'ufficiale parlando a Bengasi. "Stiamo andando verso una soluzione pacifica e dichiareremo un cessate il fuoco se tutte le condizioni che sono state stabilite saranno soddisfatte, ovvero l'impegno dell'altra parte per un cessate il fuoco e a non trasferire alcun terrorista in Libia".(Bel)