Turismo: Pololikashvili (Omt), "stiamo tornando alla normalità"

- Dopo le fasi più dure della pandemia del coronavirus "stiamo tornando alla normalità ed il turismo tonerà". Lo ha affermato il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), Zurab Pololikashvili, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo". L'ex viceministro degli Esteri georgiano ha aggiunto che con la progressiva riapertura delle frontiere anche i viaggiatori stanno ricominciando a prendere fiducia sulla base dei dati sanitari legati al Covid-19, aggiungendo di essere "ottimista" in quanto, al momento, "non ci sono segnali" di una ripresa di focolai della stessa intensità del passato grazie all'adozione di "misure molto severe". In merito alla ripresa del turismo in Spagna, Pololikashvili ha dichiarato che dipenderà soprattutto da quello che avverrà in importanti mercati come Stati Uniti, la Russia e tutta l'America Latina. Il presidente dell'Omt, infine, ha invitato i governi a sostenere il settore aereo in grave difficoltà perché "senza voli non c'è turismo".(Spm)