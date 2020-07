Mafie: reportage del "Ft" sulla 'Ndrangheta, da sottocultura criminale a clan globalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo dei mercati dei capitali da parte dei gruppi mafiosi dell'Ndrangheta che hanno beneficiato dalla crisi sanitaria calabrese dimostra quanto una sottocultura delinquente, un tempo non presa sul serio, si sia trasformata in un sindacato criminale globalizzato capace di agire nel mondo dell'alta finanza tanto quanto di estorcere soldi alle imprese locali. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times" in un dettagliato reportage sulla 'Ndrangheta. La testata spiega come la mafia calabrese sia riuscita ad infiltrarsi nel settore sanitario della regione, controllando alcune delle società di pompe funebri e avendo accesso alle cartelle cliniche centrali dei pazienti degli ospedali. In questo modo i criminali sono in grado di sapere per tempo quali individui sono maggiormente a rischio, e assicurarsi attraverso minacce ed estorsioni che i familiari facciano uso dei loro servizi e non di quelli di potenziali concorrenti. Corrompendo i funzionari locali, i membri dell'Ndrangheta sono riusciti a trarre enormi profitti da contratti stipulati con le loro stesse società di facciata. I gruppi criminali sono così riusciti a stabilire il monopolio su servizi che includono il trasporto dei pazienti con le ambulanze, le donazioni di sangue e i servizi di funerali, spiega il "Ft". Un'indagine precedentemente pubblicata dal quotidiano ha mostrato come il denaro ottenuto attraverso queste attività sia penetrato nei centri finanziari di Londra e Milano. (segue) (Rel)