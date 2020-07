Mafie: reportage del "Ft" sulla 'Ndrangheta, da sottocultura criminale a clan globalizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni i criminali della 'Ndrangheta sono infatti riusciti a trasformare i profitti raccolti sfruttando i pazienti e le famiglie negli ospedali calabresi in strumenti di debito. Centinaia di milioni di euro di questi titoli sono stati venduti a investitori internazionali, tra i quali ci sono banche private italiane così come un fondo pensione della Corea del Sud. Molti di questi titoli si basavano su parti del sistema sanitario infiltrate dalla criminalità organizzata. Il "Ft" spiega nel dettaglio che dal 2015 al 2018, fatture firmate da funzionari dalle autorità sanitarie comunali sono state acquistate da intermediari che hanno potuto pagarle molto meno perché di fatto queste erano garantite dallo stato italiano. La vendita è poi passata a società finanziarie specializzate, che hanno unito queste fatture in un pool di titoli e venduto le obbligazioni agli investitori. Questo metodo di gestione dei titoli è legittimo, ma la complessa catena di intermediari lo rende vulnerabile allo sfruttamento da parte del crimine organizzato, come è avvenuto in questi casi. Il "Ft" conclude il suo reportage notando come il costo umano di anni di depredazione del sistema sanitario calabrese abbia avuto effetti devastanti. I medici locali descrivono alcuni degli ospedali della regione come paragonabili a quelli dei paesi in via di sviluppo. Combattere la 'Ndrangheta è la chiave per ripristinare il sistema sanitario della regione e la sua qualità della vita, conclude la testata britannica. (Rel)