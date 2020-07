Libia: fonti stampa, forze turche rafforzano la sicurezza della base di Al-Watiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha inviato nuovo supporto militare destinato alla base dell’Aeronautica libica di Al-Watiya, controllata dalle fazioni del Governo di accordo nazionale di Tripoli. Lo riferiscono i media locali, pochi giorni dopo il bombardamento che ha distrutto i sistemi di difesa aerea all’interno della base. Gli attivisti libici hanno diffuso le foto di un convoglio militare formato da diversi camion carichi di armi e attrezzature in transito verso la base aerea di Al-Watiya. In precedenza, un aereo cargo militare turco è atterrato all'aeroporto di Mitiga, vicino a Tripoli. Intanto, il portavoce delle forze di Khalifa Haftar, il generale Ahmed al-Mismari, ha annunciato ieri sera che la Turchia vuole raggiungere la Mezzaluna petrolifera per controllare il paese. Le forze di Haftar stanno monitorando le mosse turche nelle vicinanze di Sirte e al-Jufra, ha concluso Al Mismari. (Res)