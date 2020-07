Australia: governo sospende accordo di estradizione con Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Australia ha sospeso l'accordo di estradizione con Hong Kong in risposta all'imposizione di Pechino della nuova legge sulla sicurezza nazionale e ha avvertito i suoi cittadini di riconsiderare la loro permanenza nella città. Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha affermato che la decisione di sospendere il patto di estradizione è stata presa perché la legge sulla sicurezza "costituisce un cambiamento fondamentale delle circostanze" nella Regione amministrativa speciale cinese. Ha anche annunciato che Canberra prolungherà di cinque anni i visti di circa diecimila cittadini di Hong Kong che vivono nel paese. "Ci saranno cittadini di Hong Kong che potranno cercare di trasferirsi altrove, iniziare una nuova vita altrove", ha detto Morrison. Gli studenti di Hong Kong che si sono laureati in Australia avranno l'opportunità di rimanere per cinque anni e fare domanda di residenza permanente dopo tale periodo. Anche i cittadini di Hong Kong che hanno un visto di lavoro temporaneo in Australia potranno prorogarlo per cinque anni e successivamente richiedere la residenza permanente. L'Australia ha lanciato anche un invito ai servizi finanziari internazionali, le società di consulenza e di media con sede regionale a Hong Kong a trasferirsi in Australia e ha affermato che offrirà incentivi e pacchetti di visti per trasferire il personale. "Vogliamo che guardino verso l'Australia, che vengano e che aprano i loro negozi", ha detto il ministro per l'Immigrazione Alan Tudge.