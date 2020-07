Australia: governo sospende accordo di estradizione con Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione dell'accordo di estradizione è avvenuto poco dopo che Canberra ha aggiornato i suoi avvisi di viaggio per Hong Kong e ha avvertito i suoi cittadini del rischio di essere estradati nella Cina continentale in base alla nuova legge sulla sicurezza. Le autorità australiane hanno affermato che la legge potrebbe essere interpretata in senso lato e che gli australiani potrebbero essere a rischio di essere espulsi nella Cina continentale per poi essere perseguiti. Pur rilevando che la piena portata della legge e il modo in cui verrà applicata "non è ancora chiaro", le autorità di Canberra hanno sottolineato che gli australiani "potrebbero essere esposti a un maggior rischio di detenzione per motivi di sicurezza nazionale vagamente definiti", che si potrebbe "infrangere la legge senza volerlo". Ieri, 8 luglio, l'ambasciata cinese in Australia ha dichiarato che l'avviso di viaggio di Canberra riguardo alla Cina continentale è "completamente ridicolo e frutto di disinformazione". "Gli stranieri in Cina, compresi gli australiani, purché rispettino le leggi cinesi, non devono preoccuparsi affatto", ha affermato l'ambasciata in una nota pubblicata sul suo sito web. (Cip)