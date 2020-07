© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se questo governo smonta i decreti Sicurezza non farà un dispetto a me, ma all’Italia. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, aggiungendo sui naufragi che "sono in gran parte viaggi organizzati dalle mafie e dai trafficanti di schiavi". (Rin)