Libia: Qatar rinnova la sua condanna per le fosse comuni a Tarhuna

- Il ministro degli affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, ha rinnovato la condanna del suo paese per le fosse comuni in Libia. Il governo di Tripoli ha dichiarato di averle scoperte nella città di Tarhuna, chiedendo di punire i responsabili dei crimini contro l'umanità in Libia. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla Libia, il ministro del Qatar ha dichiarato: "Il mondo ha assistito alle violazioni sistematiche contro il governo di Tripoli nel silenzio della comunità internazionale". Il capo della diplomazia di Doha ha chiesto una soluzione seria alla crisi libica e di intervenire nei confronti di quei paesi "che violano i loro obblighi verso la Libia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza".(Res)