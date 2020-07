Libano: ex premier Hariri smentisce nuovamente intenzione di tornare a guidare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un incontro con il metropolita greco-ortodosso di Beirut, Elias Aude, l’ex premier del Libano, Saad Hariri, ha smentito nuovamente la propria intenzione di ritornare alla guida del governo. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Negli scorsi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno di Hariri alla guida dell’esecutivo. Il blocco parlamentare di Al Mustaqbal, partito guidato da Hariri, ha smentito le voci su un ritorno di quest’ultimo alla guida del governo e le ha definite come finalizzate a disinformare l’opinione pubblica. Il 2 luglio, Mustafa Alloush, ex deputato del partito Mustaqbal guidato dall'ex premier Saad Hariri, ha invece confermato di avere discusso con quest’ultimo di un ritorno alla guida di un "governo di unità nazionale". Il 3 luglio, Hariri ha tuttavia affermato di non essere attualmente in trattativa con nessuno per un ritorno alla guida del governo. Hariri ha dichiarato alla stampa di non star spingendo per diventare premer, di non pensarci neppure, di non averne parlato né di essere in trattativa con nessuno, aggiungendo di non sentirsi un "salvatore del Libano".(Res)