Libia, la Turchia invia nuove truppe a presidio della base di Al-Watiya

- La Turchia ha inviato nuovo supporto militare destinato alla base dell’Aeronautica libica di Al-Watiya, controllata dalle fazioni del Governo di accordo nazionale di Tripoli. Lo riferiscono i media locali, pochi giorni dopo il bombardamento che ha distrutto i sistemi di difesa aerea all’interno della base. Gli attivisti libici hanno diffuso le foto di un convoglio militare formato da diversi camion carichi di armi e attrezzature in transito verso la base aerea di Al-Watiya. In precedenza, un aereo cargo militare turco è atterrato all'aeroporto di Mitiga, vicino a Tripoli. Intanto, il portavoce delle forze di Khalifa Haftar, il generale Ahmed al-Mismari, ha annunciato ieri sera che la Turchia vuole raggiungere la Mezzaluna petrolifera per controllare il paese. Le forze di Haftar stanno monitorando le mosse turche nelle vicinanze di Sirte e al-Jufra, ha concluso Al Mismari.Il ministro degli affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, ha rinnovato la condanna del suo paese per le fosse comuni in Libia. Il governo di Tripoli ha dichiarato di averle scoperte nella città di Tarhuna, chiedendo di punire i responsabili dei crimini contro l'umanità in Libia. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla Libia, il ministro del Qatar ha dichiarato: "Il mondo ha assistito alle violazioni sistematiche contro il governo di Tripoli nel silenzio della comunità internazionale". Il capo della diplomazia di Doha ha chiesto una soluzione seria alla crisi libica e di intervenire nei confronti di quei paesi "che violano i loro obblighi verso la Libia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza". (Res)