Coronavirus: pneumologo cinese Zhong, presenza in acque reflue italiane prova esistenza prima della scoperta

- La presenza del nuovo ceppo di coronavirus nelle acque reflue in Italia e in altri paesi europei fornisce prove solide che il virus esisteva molto prima di quando è stato riscontrato la prima volta. Lo ha dichiarato lo pneumologo Zhong Nanshan, uno dei massimi esperti di malattie respiratorie cinesi, in un intervento in una videoconferenza Cina-Qatar sulla condivisione dell'esperienza epidemica. "Il coronavirus esiste da molto tempo ma in qualche modo non è stato notato dagli umani. Wuhan è stata la città più colpita nelle prime fasi dell'epidemia, ma ciò non significa necessariamente che sia stato lì che ha avuto origine il virus", ha spiegato. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times", i campioni di acque reflue raccolti a Milano e Torino nel dicembre 2019 hanno mostrato la presenza del coronavirus responsabile della Covid-19, il che ha chiarito agli scienziati che virus esisteva molto prima che la Cina segnalasse casi di infezione. La Cina ha segnalato il suo primo caso Covid-19 il 31 dicembre 2019 e l'Europa ha riportato il suo primo caso in Francia alla fine di gennaio 2020. Anche i ricercatori spagnoli hanno scoperto la presenza del virus nei campioni di acque reflue a Barcellona nel marzo 2019 e le infezioni erano presenti prima di conoscere qualsiasi caso di Covid-19 in qualsiasi parte del mondo.(Cip)