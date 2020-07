Francia: un rapporto del Senato mette in guardia da rischi della radicalizzazione islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di inchiesta sulla radicalizzazione islamista del Senato presenta oggi un rapporto in cui lancia un allarme sulla presenza del fenomeno in Francia. Lo rivela in esclusiva il quotidiano "Le Figaro", che si è procurato in anteprima una copia del documento. "Tutta la Francia, tranne l'Ovest, è colpita da un islam radicale", ha detto la senatrice dei repubblicani, Jacqueline Eustache-Brinio, relatrice del rapporto. "Al di la dei luoghi di culto, assistiamo alla costituzione in certi quartieri di un ecosistema islamista", sottolinea Brinio. La commissione, nata nel novembre del 2019 su iniziativa dei Repubblicani e composta da una trentina di senatori, avanza 44 proposte nei settori dell'educazione, del sociale, della cultura e dell'economia. Viene inoltre richiesta una migliore formazione per i rappresentanti politici locali e per gli agenti.(Frp)