Ue: ministro Finanze Lussemburgo, dibattito su patto di stabilità "inevitabile"

- Il dibattito sulla modifica del patto di stabilità in Europa è "inevitabile". Lo ha detto i un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Lussemburgo e candidato alla presidenza dell'Eurogruppo. Questo tema "per il momento è in secondo piano. Ma non appena la dimensione solidale del piano di rilancio sarà chiara con precisione, arriveremo in maniera del tutto naturale a una discussione sul patto di stabilità, i tempi per il suo ripristino e l'eventuale aggiustamento delle sue regole", ha detto Gramegna. In merito alla sua candidatura alla guida dell'Eurogruppo, Gramegna sottolinea l'ambizione di essere" un presidente che ascolta tutti, nord e sud, est e ovest, piccoli e grandi Stati". "Sul fondo di rilancio sono molto fiducioso. Si tratterà di trovare il giusto equilibrio tra doni e prestiti. La proposta franco-tedesca è un punto di riferimento importante", aggiunge Gramegna.(Alt)