Giappone: bancarotte in aumento per la prima volta da un decennio (2)

- L’emissione di prestiti da parte delle banche e delle cooperative di credito giapponesi è aumentata del 6,2 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, toccando la cifra record di 570.100 miliardi di yen (5,3 miliardi di dollari). Lo attestano i dati pubblicati oggi, 8 luglio, dalla Banca del Giappone (Boj). A maggio l’emissione di credito era già aumentata del 4,8 per cento annuo. Le aziende giapponesi continuano ad accumulare capitale per premunirsi dagli effetti della pandemia di coronavirus: i depositi totali, inclusi i certificati di deposito, sono aumentati dell’8 per cento su base annua a 786.100 miliardi di yen, proprio per effetto dell’aumento dei depositi da parte di aziende, famiglie ed entità pubbliche. (segue) (Git)