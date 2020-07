Giappone: bancarotte in aumento per la prima volta da un decennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di liquidità causata dalla pandemia di coronavirus ha comportato un crollo delle operazioni di riacquisto del capitale azionario da parte delle aziende giapponesi: le operazioni di tale tipologia acquistate nel periodo compreso tra aprile e giugno sono calate del 78 per cento annuo, a 896,1 miliardi di yen (8,3 miliardi di dollari), secondo i dati aggregati raccolti dal quotidiano economico “Nikkei”. In tutto, le operazioni di riacquisto del capitale proprio annunciato dalle aziende giapponesi sono state 146 a partire dallo scorso aprile, circa la metà rispetto a quelle effettuate nel medesimo periodo dello scorso anno. Il totale dei riacquisti azionari da parte delle aziende giapponesi è ammontato nel 2019 a 7.800 miliardi di yen, il dato più elevato dalla crisi finanziaria globale del 2008. Secondo Ukyo Haraguchi, esperto di strategia finanziaria presso Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities, quest’anno la cifra complessiva potrebbe non superare un terzo di quella dello scorso anno. (segue) (Git)