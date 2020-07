Giappone: bancarotte in aumento per la prima volta da un decennio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è crollata del 16,2 per cento a maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel paese ieri, 7 luglio. Al dato, che segna la peggiore contrazione dall’avvio dell’attuale serie statistica, nel 2001, hanno contribuito le misure di distanziamento sociale sollecitate dalle autorità per limitare i contagi di coronavirus. Il dato è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti, che prevedevano per il mese di maggio una contrazione dei consumi familiari nell’ordine del 12,2 per cento. Ad aprile il calo dei consumi era stato dell’11 per cento. Gli economisti giapponesi prevedono per i prossimi mesi una ripresa dei consumi fragile: le famiglie saranno riluttanti ad alleggerire i cordoni della borsa a causa dell’incertezza economica che grava sul paese e a livello internazionale. La Banca del Giappone (Boj) pare comunque intenzionata a confermare la previsione di un ritorno del paese alla crescita alla fine del 2020. (segue) (Git)