Indonesia: il presidente Widodo torna a sollecitare una riduzione delle importazioni

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, è tornato a sollecitare tutte le parti coinvolte nel processo decisionale e nell’indirizzo economico del paese a lavorare per prediligere la produzione locale alle importazioni, così da sostenere l’economia colpita dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Il presidente ha citato le aziende PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad e PT Pal come esempi virtuosi di aziende pubbliche fornitrici della Difesa. “Smettiamo di spendere presso fornitori esterni, per il momento. Acquistiamo prodotti locali per aiutare a rilanciare la nostra economia”, ha esortato il presidente in un messaggio diffuso ieri, 7 luglio, dal segretariato di presidenza indonesiano. Widodo ha formulato la medesima esortazione per quanto riguarda le forniture mediche, ricordando che l’Indonesia è arrivata a produrre 17 milioni di dispositivi medici per la protezione individuale in un mese, “anche se ne utilizziamo meno di 4 o 5 milioni”. Jokowi ha sollecitato infine i ministri di Stato a semplificare l’opera di deregolamentazione per la spesa pubblica, specie per i dicasteri che dispongono dei bilanci più consistenti, come Istruzione, Difesa, Welfare e Trasporti. (segue) (Fim)