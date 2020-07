Indonesia: il presidente Widodo torna a sollecitare una riduzione delle importazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle Banche statali dell’indonesia (Himbara) ha espresso ottimismo nel fine settimana, riguardo i piani degli istituti di credito associati per stanziare sino a 90mila miliardi di rupie (6,32 milioni di dollari) per aiutare le aziende del paese a sostenere e a riprendersi dall’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia nazionale. Il presidente di Himbara e presidente di Bank Rakyat Indonesia (Bri), Sunarso, ha dichiarato che le banche statali sono decise ad espandere i canali del credito a tre volte i fondi stanziati dal governo nell’ambito del programma di ripresa economica. Le banche daranno priorità al sostegno alle micro, piccole e medie imprese, specie in settori quali l’alimentare e la distribuzione, il turismo, i trasporti e l’edilizia. Il ministro delle Finanze indonesiano, Sri Muyani Indrawati, ha annunciato la scorsa settimana che il governo intende stanziare 30mila miliardi di rupie alle banche pubbliche da destinare al credito per le attività produttive. I fondi verrebbero stanziati sotto forma di prestiti garantiti dallo Stato, nel contesto del bilancio emergenziale da 695.200 miliardi di rupie varato dal governo del presidente joko Widodo. (Fim)