Corea del Nord: immagini satellitari di una infrastruttura forse connessa a programma nucleare

- L’emittente televisiva “Cnn” ha pubblicato ieri, 8 luglio, una serie di immagini satellitari che ritraggono una infrastruttura nordcoreana precedentemente ignota, e forse connessa al programma nucleare di Pyongyang. Le immagini, realizzate da Pant Labs e analizzate da esperti del Middlebury Institute of International Studies, ritraggono una struttura attiva presso il villaggio di Wollo-ri, alle porte di Pyongyang. “Presenta tutte le caratteristiche di una struttura nucleare nordcoreana: il perimetro di sicurezza, le abitazioni in sito,monumenti a visite non divulgate dei leader, e una struttura sotterranea. E si trova vicino a un impianto per l’imbottigliamento dell’acqua che non presenta nessuna di queste caratteristiche”, ha dichiarato un professore dell’istituto, Jeffrey Lewis. “La cosa che balza maggiormente all’occhio è il gran traffico di autoveicoli – automobili, autocarri, container. E’ uno stabilimento molto attivo, e l’attività non è rallentata, né durante i negoziati né ora”, ha aggiunto l’esperto. (segue) (Nys)