Corea del Nord: immagini satellitari di una infrastruttura forse connessa a programma nucleare (3)

- La Corea del Nord ha ribadito il 7 luglio di non essere intenzionata a condurre colloqui con gli Stati Uniti, poche ore prima dell’arrivo a Seul di Biegun. Kwon Jong-gun, direttore generale del ministero degli Esteri nordcoreano incaricato degli affari Usa, ha diffuso una nota escludendo l’ipotesi di mediazioni per un nuovo incontro tra funzionari dei due paesi. Nella nota, Kwon ricorda che il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, ha già escluso l’ipotesi di colloqui tra rappresentanti dei due paesi. “Sarà esplicito ancora una volta. Non abbiamo alcuna intenzione di condurre un faccia a faccia con gli Stati Uniti”, ha affermato Kwon nella nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Lo scorso fine settimana, il viceministro Choe ha accusato Washington di voler ricomporre il dialogo solo come “strumento per far fronte alla sua crisi politica (interna)”. L’ipotesi di un nuovo incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ripreso piede nelle ultime settimane, specie dopo che il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha dichiarato di voler lavorare in tale senso prima delle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma nel mese di novembre. (segue) (Nys)