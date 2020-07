Corea del Nord: immagini satellitari di una infrastruttura forse connessa a programma nucleare (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di collegamento inter-coreano, un moderno edificio a quattro piani realizzato a tempo record dai due paesi, nel pieno della parentesi di dialogo interrottasi lo scorso anno, sorgeva proprio all’interno del parco industriale cogestito di Kaesong, a simboleggiare la volontà dei due paesi di intraprendere una storica stagione di cooperazione per lo sviluppo economico. Tale obiettivo, alimentata da ambiziosi piani di sviluppo infrastrutturale del Nord e delle infrastrutture di collegamento tra i due paesi, risalenti all’epoca dell’occupazione coloniale giapponese, non si è mai concretizzato. Seul non è stata in grado di superare gli ostacoli posti dal doppio regime sanzionatorio imposto alla Corea del Nord dal Consiglio di sicurezza Onu e dagli Stati Uniti. Dietro lo sdegno ostentato da Pyongyang per le campagne di volantinaggio ostili – una costante dell’attivismo sudcoreano da decenni a questa parte – è facile leggere la frustrazione del Nord per le mancate opportunità di sviluppo prospettate da Usa e Corea del Sud nel 2018; ormai da due anni gli Stati Uniti chiedono al Nord progressi concreti sul fronte della denuclearizzazione; il regime nordcoreano, dal canto proprio, sostiene di aver già dimostrato sufficiente buona fede, e di aver ricevuto dagli Usa e dai suoi alleati soltanto una prosecuzione della cosiddetta “campagna di massima pressione sanzionatoria” coordinata da Washington. (segue) (Nys)