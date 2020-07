Corea del Nord: immagini satellitari di una infrastruttura forse connessa a programma nucleare (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership nordcoreana ha però riservato il proprio sdegno soprattutto all’amministrazione del presidente sudcoreano Moon, a dispetto degli sforzi dialettici di distensione incessantemente condotti da quest’ultimo anche nelle ultime ore. Pyongyang pare contestare a Seul di essersi proposta sul piano internazionale come mediatrice tra le istanze della Corea del Nord e degli Stati Uniti, ma di essersi allineata nei fatti alla linea dettata da questi ultimi. Per due anni il Nord ha atteso che la Corea del Sud assumesse una linea autonoma, avviando la cooperazione concreta tra le due Coree anche al costo di sfidare l’intransigenza degli Usa. L’incapacità del socialdemocratico Moon di muovere in questo senso è senza dubbio costata al regime nordcoreano un significativo danno d’immagine sul piano interno: tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019, infatti, Kim e i suoi più stretti collaboratori hanno promosso con forza i potenziali benefici di un approccio dialettico alle richieste di denuclearizzazione provenienti dalla comunità internazionale. La mancata concretizzazione di tali benefici potrebbe aver alimentato resistenze e tensioni all’interno del Partito del lavoro nordcoreano, contribuendo al brusco irrigidimento diplomatico manifestato dal Nord dopo la temporanea scomparsa di Kim, alla fine dello scorso aprile. (Nys)