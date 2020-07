Indonesia: coronavirus, nuovo record giornaliero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell’Indonesia hanno confermato 1.853 nuovi casi di coronavirus nella sola ‘giornata di ieri, 8 luglio. Si tratta del bilancio giornaliero più elevato dall’inizio della crisi sanitaria nel paese, all’inizio di marzo, che porta il totale dei contagi accertati in Indonesia a 68.079. Il portavoce della task force nazionale per il coronavirus, Achmad Yurianto, ha anche comunicato 50 nuovi decessi causati dal coronavirus, che hanno portato il totale delle vittime della Covid-19 nel paese a 3.359. La provincia di Giava Orientale è il nuovo epicentro dell’emergenza sanitaria in Indonesia, con 366 nuovi casi di positività nella sola giornata di ieri. Yurianto ha però sottolineato che la maggior parte dei soggetti positivi al coronavirus sono asintomatici, o presentano sintomi lievi. (Fim)