Corea del Sud: coronavirus, 50 soggetti positivi nelle ultime 24 ore

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 50 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di ieri, 7 luglio, perlopiù concentrati a Daejeon e Gwanju. A preoccupare gli esperti sanitari del paese è l’individuazione di focolai in diverse città del paese, e non più soltanto nell’area metropolitana di Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 13.293, mentre i decessi causati dal virus nel paese sono 282. L’attenzione delle autorità sanitarie è tornata a concentrarsi sui luoghi di culto, individuati come focolai di molti dei contagi accertati negli ultimi giorni. Per questa ragione, il governo sudcoreano ha bandito ieri gli assembramenti in chiese ed altri luoghi di culto, suscitando però reazioni di protesta in diverse aree del paese. (segue) (Git)