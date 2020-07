Kosovo-Germania: colloquio telefonico tra ministri Esteri Haradinaj e Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri kosovaro Meliza Haradinaj ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo tedesco Heiko Maas. Secondo quanto riportato da Haradinaj tramite il suo profilo Twitter, la posizione ferma della Germania è stata decisiva per scartare le ipotesi di uno scambio di territori per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. "Ho espresso la profonda gratitudine a Heiko Maas ed alla Germania per il continuo sostegno ed ho assicurato che il Kosovo è un partner credibile della Germania nel percorso euro-atlantico", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina. "La liberalizzazione dei visti rimane un'aspettativa elevata", ha aggiunto. (Kop)