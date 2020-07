Roma: Rampelli (Fd'I), al fianco dei lavoratori trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo venuti a manifestare la solidarietà ai lavoratori del comparto del trasporto aereo che oggi sono in agitazione. Fratelli d'Italia ha sempre difeso Alitalia e creduto nella necessità di avere una compagnia di bandiera partecipata dallo Stato, esattamente come Air France è partecipata dallo Stato francese e Lufthansa dalle regioni tedesche. La presenza del privato non può reggere da sola la concorrenza di intere nazioni". È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Oggi più di ieri - prosegue - Alitalia, nazionalizzata, può mostrare quello che vale mettendosi in competizione con le compagnie straniere, valorizzando e recuperando la manutenzione che è sempre stata un'eccellenza, trattenendo e rilanciando i servizi a terra, facendo quegli investimenti tali da contribuire a far decollare, insieme agli aeromobili, il turismo, i prodotti italiani, il design. Bisogna farlo con una presenza forte e strutturata, diversamente da quanto sostiene qualche manager distratto che vorrebbe attuare piani di prepensionamento o spezzatini di varia natura. Questa fase di crisi economica globale ha paradossalmente rappresentato un vantaggio per l'Italia, livellando le compagnie economicamente più solide verso il basso e varando una nuova ripartenza. Il conto che va fatto non è sul costo del comparto trasportistico italiano, ma su quanto costerebbe all'Italia non averne la disponibilità totale, quanto costerebbe non avere la cabina di regia di una nazione ricca di beni culturali, naturalistici, artistici, paesaggistici, manifattura, agroalimentare, logistica perché collocata in mani straniere. I vinti vanno sempre fatti bene, basta considerare i dipendenti una zavorra economica. Possono diventarlo solo se si prende la strada fallimentare del basso cabotaggio", conclude.(Com)