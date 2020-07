© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Consulta su Aspi "spazza via qualsiasi dubbio residuo", scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. "Come indicato da Giuseppe Conte, si proceda in fretta per chiudere dossier Autostrade, lo dobbiamo alle famiglie delle vittime e a tutti gli italiani. Grazie Danilo Toninelli per il prezioso lavoro svolto", conclude. (Rin)