Usa: campagna elettorale Biden presenta piattaforma progressista studiata con Sanders

- La campagna elettorale del candidato alla presidenza Usa in pectore del Partito democratico, Joe Biden, ha presentato ieri, 8 luglio, una serie di raccomandazioni e indirizzi politici di orientamento marcatamente progressista, frutto di un lavoro congiunto con la campagna dell’avversario di Biden alle primarie democratiche, il senatore socialista Bernie Sanders. Gli indirizzi politici hanno il chiaro obiettivo di risanare le divisioni interne al Partito democratico, ed affrontare con maggiore compattezza, anche in termini di messaggio politico, la campagna in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Il documento frutto della collaborazione tra le campagna di Biden e Sanders, lungo 110 pagine, è stato redatto da un comitato di otto persone nominato congiuntamente dai due esponenti democratici, e battezzato “task force per l’unità”. Gli indirizzi politici spaziano su temi quali il mutamento climatico, la giustizia penale, l’economia, l’istruzione, la sanità pubblica e l’immigrazione. (segue) (Nys)