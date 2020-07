Usa: campagna elettorale Biden presenta piattaforma progressista studiata con Sanders (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente Cnn, il lavoro congiunto delle due campagne elettorali ha ammorbidito le posizioni più radicali sostenute da Sanders: tra queste l’assistenza sanitaria universale a tutti gli individui presenti negli Usa, inclusi gli immigrati irregolari; l’abolizione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia federale incaricata di presidiare i confini nazionali e dare attuazione alle normative contro l’immigrazione clandestina e i traffici illegali; l’attuazione del cosiddetto ‘Green New Deal’, un piano per la riconversione ambientalista totale del sistema paese che costerebbe una cifra stimata in 3.900 miliardi di dollari, con ricadute immediate drammatiche su industrie trainanti come quella petrolifera e il trasporto aereo. Del documento si è detta comunque soddisfatta la deputata socialista Alexandrai Ocasio-Cortez, divenuta il volto dell’ala più radicale del Partito democratico. Gli indirizzi politici pubblicati ieri non sono ancora ufficialmente parte della piattaforma programmatica del Partito democratico, ma sono stati sottoposti al Comitato nazionale del partito, che è formalmente incaricato di definirli. (Nys)