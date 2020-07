Giappone: agente di polizia morto suicida a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente appartenente ai reparti antisommossa del dipartimento di Polizia di Tokyo è morto ieri, apparentemente dopo aver rivolto contro se stesso l’arma d’ordinanza. L’agente di polizia 25enne è stato rinvenuto in stato di incoscienza dai passanti al termine di un turno di servizio, ed è deceduto di lì a poco in ospedale: secondo gli inquirenti, l’uomo si è sparato alla testa con l’arma di servizio dopo un lungo turno di guardia alla sede dell’Associazione generale dei residenti coreani in Giappone, l’associazione pro-Pyongyang nota come Chongryon. L’edificio è costantemente presidiato per scongiurare attacchi o atti intimidatori da parte di estremisti anti-coreani, specie dagli ambienti di estrema-destra. (Git)