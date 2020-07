Giappone: emergenza maltempo, ordine di evacuazione per 870mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piogge torrenziali abbattutesi sul Giappone sud-occidentale e centrale a partire dallo scorso fine settimana hanno costretto le autorità locali a sollecitare l’evacuazione di circa 870mila persone, a seguito della tracimazione di 59 corsi d’acqua in un totale di 9 prefetture, e di 123 frane e smottamenti verificatisi in tutto in 18 prefetture giapponesi. Le piogge, che proseguono ininterrottamente da giorni, hanno distrutto, danneggiato o allagato almeno 4.700 edifici in sette prefetture del Kyushu, secondo un bilancio tracciato dall’agenzia di informazione “Kyodo News”. Nel Giappone sud-occidentale il bilancio dell’ondata di maltempo è salito a 57 vittime, ma i soccorritori sono ancora alla ricerca di almeno 12 dispersi. (segue) (Git)