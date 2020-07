Giappone: emergenza maltempo, ordine di evacuazione per 870mila persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi le piogge torrenziali hanno colpito in particolare la prefettura di Kumamoto, provocando frane e allagamenti. L’agenzia meteorologica giapponese ha emesso nelle scorse ore il massimo livello di allerta per i livelli delle piogge anche in diverse aree delle prefetture di Fukuoka, Nagasaki e Saga. Dall’inizio dell’emergenza le autorità hanno ordinato l’evacuazione di oltre 1,22 milioni di persone nella regione del Kyushu (la più meridionale tra le quattro principali isole dell’Arcipelago giapponese). Delle 57 vittime sinora confermate, 14 sono concentrate in una casa di riposo vicino al fiume Kuma, che ha esondato a causa delle piogge torrenziali il 5 luglio. Il governo del primo ministro Shinzo Abe ha mobilitato un contingente di 10mila militari delle Forze di autodifesa per assistere le operazioni di soccorso. (Git)