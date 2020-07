Nato: ambasciatore Talò, importante per Italia lavorare in Islanda in missione di polizia aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' molto importante per l'Italia lavorare con l'Islanda e in Islanda in una missione di polizia aerea in quanto il paese è in una posizione chiave, tra l'Artico e l'Atlantico. Lo ha detto l'ambasciatore italiano presso la Nato, Francesco Maria Talò, durante la dimostrazione virtuale del dispiegamento dell'F35 italiano nella missione di polizia aerea della Nato in Islanda. Talò ha ricordato "con piacere" quando "per la prima volta lo scorso ottobre un F35 è stato dispiegato in una missione di polizia aerea" e ha ricordato che quello fu il primo caso di utilizzo di un F35 in missioni di questo tipo non solo per l'Italia, ma "in generale". Talò ha sottolineato infatti che "l'Italia è stata il primo paese" a compiere questo passo e il primo a fare un volo transatlantico dagli Usa all'Europa. "Sono molto orgoglioso di queste macchine e delle persone che ora sono in Islanda e voglio sottolineare la ragione per cui siamo lì" e cioè "quanto sia importante per la sicurezza". (segue) (Beb)