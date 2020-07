Nato: ambasciatore Talò, importante per Italia lavorare in Islanda in missione di polizia aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Talò ha spiegato che "abbiamo bisogno di qualcuno che protegga i nostri cieli" e che questo significa anche solidarietà e unità. "La forza dell'Alleanza Atlantica è nella unità. Per questo è importante per l'Italia essere in Islanda e continuare le missioni di polizia aerea nei paesi Baltici", così come l'Italia le sta portando avanti "in Bulgaria, in Romania" e nei Balcani, in "Slovenia, Montenegro e Albania". Ma per quanto riguarda l'Islanda c'è un dato ulteriore. Il paese, ha spiegato Talò, "è un partner chiave per l'Italia e siamo orgogliosi di lavorare insieme agli amici islandesi" che "hanno un ruolo essenziale per la sicurezza generale dei nostri paesi e popoli" perché si trovano "in una posizione strategica, tra l'Artico e l'Atlantico". L'Italia è un paese mediterraneo, ma ha "una lunga tradizione ed esperienza nel grande nord" e quello che è importante "è che lavoriamo insieme". L'ambasciatore ha evidenziato che ci sono "importanti aspetti sul piano tecnologico" e che gli F35 sono "il simbolo" della capacità tecnologica occidentale e sono il frutto di "un lavoro di squadra". Infatti, "le macchine sono fatte da un team di paesi, la parte maggiore è negli Usa, ma vorrei dire che noi non compriamo gli F35, noi li produciamo". A questo proposito, Talò ha elogiato il lavoro che viene svolto in Italia, nel sito di produzione tra Torino e Milano, dove vengono lavorati pezzi degli F35 come ad esempio le ali. In conclusione, Talò ha ringraziato le persone impegnate in Islanda e le truppe italiane. (Beb)