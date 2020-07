Usa: nuove regole sugli studenti stranieri, Mit e Harvard fanno causa all'Ice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mit e Harvard hanno intentato una causa congiunta contro l'agenzia per l'immigrazione Ice (Immigration and Customs Enforcement) e il dipartimento per la Sicurezza interna presso la corte federale del Massachusetts. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Oggetto del contendere sono le novità annunciate il 6 luglio dall’Ice, a seguito di norme più stringenti scattate con l’emergenza coronavirus. Secondo il nuovo regolamento fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, gli studenti internazionali che stanno conseguendo la laurea negli Stati Uniti - circa un milione - dovranno lasciare il paese o cambiare scuola se le loro università effettueranno solo corsi online. "L'Ice ha gettato nel caos Harvard e il Mit - anzi, praticamente tutta l'istruzione superiore degli Stati Uniti", si legge nella causa. "L'ordine è arrivato senza preavviso - la sua crudeltà è stata superata solo dalla sua avventatezza", ha detto separatamente il presidente di Harvard, Lawrence Bacow, in una lettera indirizzata ai membri della comunità. Nella causa, le università sostengono che la decisione dell'Ice lascia le università di tutto il paese, compresi Harvard e il Mit, "in una situazione insostenibile". Una novità che sta mettendo in agitazione soprattutto la più numerosa comunità di studenti stranieri negli Usa, quella cinese. Dalla grande nazione asiatica, infatti, arrivano flussi significativi di giovani che vogliono studiare negli atenei americani. Attualmente, si contano circa 369 mila cinesi iscritti nei college statunitensi. (Nys)