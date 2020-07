Usa: Trump vuole vietare ingresso di rifugiati provenienti da paesi con epidemie in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha presentato oggi un nuovo regolamento che potrebbe vietare ai richiedenti asilo provenienti da paesi con epidemie di malattie in corso. Ne parla l'emittente "Cnn". Il regolamento proposto dal dipartimento di Sicurezza Nazionale e dal dipartimento di Giustizia fornisce all'amministrazione del presidente Donald Trump una maggiore discrezione nel determinare chi può chiedere asilo nel paese, in base al rischio per la salute. Il testo dell'ordinanza recita: "I dipartimenti cercheranno di mitigare il rischio che una malattia mortale trasmissibile venga portata negli Stati Uniti, o che si diffonda ulteriormente all'interno del paese". "Questo rappresenterebbe la fine completa dell'asilo negli Stati Uniti per i nuovi richiedenti asilo", ha detto Aaron Reichlin-Melnick, consulente politico dell'American Immigration Council, un gruppo no-profit che sostiene i diritti degli immigrati. La norma proposta non chiarisce se la sua applicazione sia specifica per una pandemia mondiale, dicendo che dipende dalle determinazioni del segretario della sicurezza nazionale e del procuratore generale, in consultazione con il dipartimento della Sanità e dei servizi umani. L'amministrazione Trump ha già ampiamente impedito ai migranti, compresi quelli in cerca di asilo, di entrare negli Stati Uniti attraverso un ordine di sanità pubblica attuato alla fine di marzo. Da allora, la stragrande maggioranza dei migranti arrestati al confine tra Stati Uniti e Messico, comprese le famiglie e i bambini, sono stati respinti e rimpatriati nei loro paesi d'origine. (Nys)