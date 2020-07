Serbia: proteste nelle principali città con lacrimogeni e gendarmeria dispiegata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso delle proteste nelle tre principali città della Serbia, ovvero la capitale Belgrado, Novi Sad e Nis. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", i manifestanti chiedono le dimissioni dell'Unità di crisi del governo serbo per l'emergenza coronavirus e l'assunzione di responsabilità da parte del capo della polizia per le violenze che si sono verificate nelle proteste di ieri a Belgrado. La polizia avrebbe stasera lanciato attorno alle 8 e 15 il primo lacrimogeno contro i dimostranti davanti alla sede del parlamento. E' stato inoltre arrestato, sempre secondo "N1", il leader del Movimento cittadino (Psg) all'opposizione, Sergej Trifunovic. Secondo alcune testimonianze i manifestanti avrebbero lanciato delle torce in direzione della scalinata antistante al parlamento. Le autorità hanno impiegato anche la gendarmeria, che ha costituito un cordone attorno all'ambasciata della Repubblica Ceca. Ci sono dei feriti fra i cittadini che manifestano, secondo quanto riporta la stampa locale, fra cui il leader del movimento di destra all'opposizione Dveri, Bosko Obradovic. (Seb)