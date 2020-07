Coronavirus: 131.960 morti per Covid-19 su 3.029.647 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 129.227 morti per Covid-19 su 2.780.916 contagiati con il coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. A livello globale si registrano invece oltre 11,9 milioni di contagi con oltre 545 mila morti. Il presidente Donald Trump ha minacciato di tagliare i fondi alle scuole che decideranno di non riaprire in autunno. (Nys)