Usa: Facebook rimuove le pagine personali di Roger Stone

- Facebook ha annunciato la rimozione degli account personali di Roger Stone, consulente politico statunitense ed ex consigliere del presidente Donald Trump, perché aveva legami con numerosi account falsi che erano attivi al tempo delle elezioni presidenziali del 2016. Lo riporta il "New York Times". La piattaforma ha pubblico l'annuncio come parte del suo rapporto mensile sulla lotta alla disinformazione. Gli account personali di Stone erano legati al network dei Proud Boys, un gruppo che promuove la supremazia bianca, ha detto la società. Il social network ha messo al bando il gruppo Proud Boys nel 2018. Stone,, è stato condannato a 40 mesi di carcere nell’ambito dell’inchiesta sulle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016. Stone, 67 anni, è stato condannato a febbraio a tre anni e quattro mesi di carcere nell'ambito dell'inchiesta sulle interferenze russe nella campagna elettorale statunitense del 2016. Stone era stato già condannato lo scorso novembre per diversi reati, tra cui intralcio alla giustizia, falsa testimonianza e per avere fatto da tramite tra il comitato elettorale di Trump, gli hacker russi e Wikileaks.(Nys)