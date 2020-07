Usa-Mexico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, disteso l'incontro con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con toni distesi e cordiali l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo del Messico Andrés Manuel López Obrador alla Casa Bianca, per un incontro che doveva celebrare il nuovo accordo di libero scambio nordamericano. Lo riporta il "New York Times". Obrador è il secondo leader straniero a visitare la Casa Bianca dalla metà di marzo, e l'incontro è stato in gran parte un evento di pubbliche relazioni in occasione della promulgazione ufficiale del 1° luglio dell'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca). L'atmosfera tra i due è sembrata rilassata, spiega il "Nyt", nonostante Trump abbia fatto della lotta all'immigrazione dal Messico un tema centrale della sua presidenza. Apparso con Obrador nel Giardino delle Rose, Trump ha detto che il rapporto tra gli Stati Uniti e il Messico "non è mai stato più stretto", anche se la gente "scommetteva contro" questa possibilità. López Obrador ha risposto che i due Paesi stanno "mettendo da parte le differenze" e stanno provando a risolverle "attraverso il dialogo e il rispetto reciproco". (segue) (Nys)