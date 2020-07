Usa: portavoce Trump, il presidente e i Cdc sulla stessa lunghezza d'onda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto all'emittente "Cnn", che il presidente Donald Trump e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) sono "molto" sulla stessa lunghezza d'onda circa le linee guida per la riapertura delle scuole. "Per questo che oggi avete sentito il direttore dei Cdc sottolineare che [queste linee guida] non sono prescrittive". Trump ha twittato sette ore prima: "Non sono d'accordo con i Cdc sulle loro linee guida molto severe e costose per l'apertura delle scuole". I giornalisti hanno anche chiesto a McEnany perché Trump non vuole partecipare alle riunioni della task force anticoronavirus della Casa Bianca. "(Trump) viene regolarmente informato sul coronavirus ogni giorno che gli vengono fornite informazioni rilevanti sulle decisioni importanti", ha risposto McEnany. Secondo "Cnn", Trump non partecipa a una riunione della task force da aprile. (Nys)