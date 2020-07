Usa-Messico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, inizia colloquio con Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di partire per gli Usa, Lopez Obrador si è sottoposto al test per la Covid-19, risultato negativo. Una prova cui non si era finora sottoposto "nonostante l'insistenza della stampa", in omaggio alle "raccomandazioni" delle autorità sanitarie locali che lo sconsigliavano in assenza di sintomi e di malessere. "Mi sono fatto la prova, perché vado in viaaggio e devo agire con responsablità ed essere molto sicuro di non avere il virus. Mi sono fatto la prova, ho il mio certificato" ha detto il presidente ricordando di essere pronto "umilmente" a rifare la prova nel caso fosse richiesto, una volta negli Usa. "Non perdo nulla se lì, per il protocollo di salute devo tornare a farmi la prova. Lo faccio perché devo essere rispettoso delle norme che ci sono in quel paese, e non mi toglie nulla farlo", ha sottolineato. Secondo il quotidiano "Milenio", Lopez Obrador per entrare alla Casa Bianca si è di fatto dovuto sottoporre a un secondo test. (segue) (Nys)