Usa-Mexico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, disteso l'incontro con Trump (2)

- Trump si è vantato del fatto che l'Usmca, successore dell'accordo di libero scambio nordamericano del 1993 firmato dal presidente Bill Clinton, è "il più grande, equo e avanzato accordo commerciale mai raggiunto da un paese". Trump ha anche affermato che "porterà un'enorme prosperità sia ai lavoratori statunitensi e messicani, sia al Canada". Trump ha anche elogiato i messicani che vivono negli Stati Uniti: "36 milioni di incredibili cittadini che elevano le nostre comunità, rafforzano le nostre chiese e arricchiscono ogni aspetto della vita nazionale", ha detto. "Sono persone incredibili e laboriose". López Obrador ha commentato che Trump "non ha cercato di trattarci come una colonia; al contrario, ha onorato la nostra condizione di nazione indipendente". "Le previsioni sono fallite", ha detto Obrador ai giornalisti alla fine della giornata. "Non abbiamo litigato. Siamo amici, e continueremo ad esserlo". Dopo le loro osservazioni, i leader hanno firmato una dichiarazione congiunta, senza alcuna rilevanza pratica, che definisce l'Usmca "lo strumento ideale per fornire sicurezza economica" ai due paesi. Trump ha anche detto di aver "lavorato a stretto contatto" con Obrador per combattere il coronavirus, e che gli Stati Uniti hanno inviato al Messico 600 respiratori, con altri in arrivo. (Nys)