Canada: Trudeau, abbiamo gestito il coronavirus meglio degli Stati Uniti

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha dichiarato che la gestione della pandemia di coronavirus da parte del suo paese si è rivelata migliore di quella di altri paesi partner, compresi gli Stati Uniti. "Siamo stati in grado di controllare il virus meglio di molti dei nostri alleati, in particolare del nostro vicino", ha detto Trudeau durante una conferenza stampa, secondo l'emittente "Cnn". Gli Stati Uniti martedì hanno registrato più di 60.000 casi confermati di Covid-19, segnando un nuovo record per un periodo di 24 ore. A partire da mercoledì pomeriggio, secondo un database della Johns Hopkins University, il paese ha riportato circa tre milioni di casi del virus e più di 130 mila morti da esso. Il Canada, con una popolazione pari a circa un decimo di quella degli Stati Uniti, ha riportato circa 108 mila casi di virus e circa 8.700 decessi. Trudeau ha detto che l'epidemia si sta "stabilizzando in Canada perché i canadesi hanno fatto la loro parte e hanno seguito le istruzioni sanitarie". "Ma dobbiamo comunque stare molto attenti", ha aggiunto. "Le cose possono cambiare rapidamente... abbiamo ancora alcuni focolai in alcune parti del paese". Trump incontrerà mercoledì il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador per celebrare l'entrata in vigore del nuovo accordo Usa-Messico-Canada. Tuttavia, Trudeau ha rifiutato un invito della Casa Bianca a causa di conflitti di programmazione.(Nys)