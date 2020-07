Usa-Messico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, inizia colloquio con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca l'omologo del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, da ieri sera in visita ufficiale a Washington. I due capi di stato sostengono, come da agenda l'incontro bilaterale che precede quello, sempre di carattere privato, aperto alle rispettive delegazioni. Al termine degli incontri è prevista la firma di una dichiarazione congiunta. A seguire, una cena cui sarebbero invitati imprenditori dei due paesi. La missione, la prima trasferta internazionale ufficiale da quando "Amlo" è presidente, si produce una settimana dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). In agenda, oltre che i dettagli dell'accordo, anche le misure per il contrasto al traffico di stupefacenti e l'analisi delle politiche per il controllo del flusso dei migranti. (segue) (Nys)